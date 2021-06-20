В Туркестанской области полицейские начали расследование по факту ДТП, где погибли 7 человек.

Сегодня, примерно на 144 -531 км автодороги Екпинди-Бирлик Созакского района столкнулись две легковые автомашины. Об этом сообщение поступило на пульт 102 районного отдела полиции в 11 ч.20 мин. На место сразу же выехала следственно-оперативная группа РОП, криминалисты и дознаватели ДП Туркестанской области.

Полицейскими установлено, что столкнулись две автомашины LADA Priora и Volkswagen Golf. В результате на месте ДТП погибли 2 водителя легковушек, они жители г.Шымкент и Жамбылской области и 5 их пассажиров. 1 человек с травмами доставлен в реанимацию районной больницы.