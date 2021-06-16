Заместитель акима города Шымкент Максут Исахов провел пресс-брифинг по проделанной работе в рамках стратегического развития города.

Максут Исахов подвел итоги основной работы управлений пассажирского транспорта и автомобильных дорог, контроля и качества городской среды, физической культуры и спорта, инспекции труда, туризма, а также цифровизации и внешних связей за пять месяцев.

На брифинге заместитель акима города остановился на дорожно-транспортной отрасли. По его словам, из 79 маршрутов по городу 57 или 73% соответствуют комплексной схеме.

С момента запуска системы электронного билетирования «Төлем» было совершено 26,8 млн транзакций на сумму 22,7 млн тенге, то есть более 80% оплачены картой. С целью создания комфортных условий для пассажиров в городе было запущено мобильное приложение «I-kolik», которое позволяет просматривать автобусы в режиме онлайн.

Общая протяженность автомобильных дорог в городе Шымкент составляет 3 247,6 км. В этом году в городе строительно – ремонтные работы будут проведены на 168 объектах — 295,3 км, до конца года будут сданы в эксплуатацию 155 объектов – 248,8 км.

— По результатам изучения улиц внутриквартальных и отдаленных населенных пунктов выявлено 172 км грунтовых дорог. В этом году на 153 км грунтовых улицах будут проведены работы по укладке щебня. В настоящее время выполнено 40% работ. В числе крупнейших строительных объектов — развязка на пересечении улиц Рыскулова-Кунаева, продолжение проспекта Кунаева, 1,2,4-й этапы автомагистрали А-2. Также капитальный ремонт в этом году ведется на 65 улицах (49,0 км). Данные работы мы полностью завершим в этом году и сдадим в эксплуатацию в сентябре, – сказал заместитель акима города.

Максут Исахов отметил ход работ по среднему ремонту. В текущем году средний ремонт ведется на 146 объектах (173,3 км). По итогам года данные работы будут завершены полностью. В частности, 7 магистральных улиц, 69 внутриквартальных улиц, 62 улицы в отдаленных населенных пунктах, 8 объектов правого съезда. Около 50% дорог расположены в отдаленных населенных пунктах. Работы планируется полностью завершить до октября.