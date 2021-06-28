Стражи порядка остановили мероприятие и провели разъяснительную работу, после чего собравшиеся разошлись.

Сотрудники Управления полиции Абайского района в ходе очередного рейда выявили факт проведения жителями торжества в ресторане, расположенном по улице Гагарина. В зале собралось более 200 человек. Стражи порядка остановили мероприятие.

У администратора объекта взята объяснительная. Собранные документы направлены в районное управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для принятия соответствующих мер по статье 425 КоАП РК (Нарушение требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов).