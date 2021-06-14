В Шымкенте на АЗС произошел пожар: загорелся газ.

Дым от горящей цистерны было виден издалека, пожарным потушить огонь не удалось, им оставалось лишь охлаждать бочку в надежде на то, что та не взорвется. В огне пострадал один из работников станции.

Очевидцы, снимающие на телефон горящую цистерну с газом, видимо, не подозревают, что в любой момент четырех тонная цистерна с газом может взлететь на воздух.

Пожарным пришлось охлаждать бочку до тех пор, пока газ не выгорел полностью.

-13 июня в 15:19 на газозаправочной станции возле АЗС загорелась цистерна. Пожар погасили за несколько минут. На месте работали 7 пожарных машин и 21 пожарный, им удалось слаженно сработать так, чтобы бочка с газом не взорвалась. Взрыв мог бы разрушить строения в нескольких метрах, кроме того, рядом находилась автозаправочная станция с бензином, — рассказывает Азамат Булдырыков, главный инженер ДЧС г. Шымкента.

Без пострадавших не обошлось. Сотрудник заправки получил ожоги лица и рук.

-К нам поступил с диагнозом термический ожог 1,2,3 А степени, площадью 10—19 процентов, и в основном ожог лица и двух верхних конечностей. На данный момент больной получает лечение и будет находиться в ожоговом отделении», — рассказала о состоянии пострадавшего Мадина Ермаханбетова, главный врач центра гипербарической оксигенации им. Орынбаева.

От полыхающего огня осталась лишь гарь на стене. Цистерну убрали, автозаправочная станция вновь обслуживает автолюбителей.

Горожане говорят, что на фоне дефицита автогаза сгоревшие 4 тонны кажутся насмешкой над автолюбителями. Ведь в Шымкенте ощущается острая нехватка автогаза. На многих станциях вывешены таблички «Газа нет», на других горючее выдают по талонам.