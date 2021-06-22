Прошло очередное заседание городского общественного совета.

В ходе общественного совета обсудили тарифы воду, свет и газ. Напомню, в июле будут утверждать новые тарифы на коммунальные услуги на пять лет.

Почему в тех населенных пунктах, которые вошли в состав города из Толебийского, Ордабасинского и Сайрамского районов тарифы на воду разные. Почему до сих не сделали единый тариф.

Почему в разных микрорайонах Шымкента, тарифы на воду — отличаются? Этим важным вопросом задались в общественном совете. Руководитель городского Департамента Комитета по регулированию естественных монополий отрицать очевидного не стал. Показания в квитанциях потребителей, действительно, разнятся в присоединенных к городу массивах. Мол, ситуацию постепенно пытаются выправить.

— Да, вы правы. Допустим в село Таскудык жилого массива Тассай водопроводная система была протянута за счет бюджета. В начале тариф был там выше, сейчас единый, как в городе А вот в Жыланбузгане и Маятасе тариф на воду на 10 процентов ниже, чем в городе. Если тариф поднимут жители, будут возмущаться и поэтому оставили прежний тариф, — поясняет Дархан Каинбердиев, руководитель департамента комитета по регулированию естественных монополий.

-А кто допустил рост цен на газ?! — справедливо интересуются общественники. Почему к примеру, в Жамбылской области тариф на голубое топливо ниже, чем в Шымкенте, где есть газовая труба.

-Сейчас в отчете вы сказали, что всё снизилось. Но народ только видит повышение. Приводите цифры вернули 1 млн, снизили на 95, 61 процентов, — интересуется Турсынали Утегенов, член общественного совета г. Шымкента.

-Мы не отвечаем за экономику города. Мы работаем с субъектами естественных монополий. Что происходит на рынке, к повышению цен на газ на заправках мы никакого отношения не имеем. Вот видите диаграмму? Министерство энергетики повысило с 72-ух до 79-ти процентов тариф на газ. Вы видите красным отмечено. С 26-ти мы смогли снизить до 16-ти. А про то, что вы говорите, так это надо закон менять. Через депутатов можно и этот вопрос решить, — парирует Дархан Каинбердиев, руководитель департамента комитета по регулированию естественных монополий.

В июле истекает срок действия тарифов, введенных пять лет назад. На публичных слушаниях обещают не допустить необоснованного повышения.