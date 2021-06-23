В селе Достык в новом созданном Сауранском районе приступили к строительству мечети.

Общая площадь мечети, строящейся при содействии спонсоров, составит 360 кв. метров. Спонсором строительства мечети выступил житель города Туркестан — предприниматель Саид Бурибайулы.

Согласно проекту мечеть рассчитана на 700 прихожан. Объект планируется сдать в эксплуатацию в конце текущего года.

Как известно, Указом Главы государства Касым-Жомарта Токаева от 12 марта этого года был образован Сауранский район с административным центром в селе Шорнак, в состав которого вошли 12 сельских округов.

В административно-территориальный состав нового района с районным центром в селе Шорнак вошли сельские округа Шага, Жана Икан, Ески Икан, Ушкайык, Иассы, Орангай, Карашык, Жуйнек, Бабайкорган, Шорнак, Жибек жолы, Майдантал.