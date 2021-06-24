В Шымкенте построят четыре крупные транспортные развязки.

В Шымкенте строительные и ремонтные работы ведутся на 295,3 км дорог, из них на 92,2 км магистральных и 203,1 км внутриквартальных улицах.

Для недопущения образования дорожных заторов запланировано строительство четырех крупных развязок, в этом году начато строительство двух. Одна развязка будет введена в эксплуатацию до конца 2021 года. В результате уровень хороших и удовлетворительных дорог достигнет 63,6%.

Будет обновлено 80% парка общественного транспорта. В прошлом году было приобретено 590 новых автобусов, из них по маршрутам курсируют 300, до конца года будет остальные 290 новых автобусов выйдут на линии. Новые автобусы ездят на газе, в них есть кондиционеры, они удобны для людей с ограниченными возможностями.

Для развития складской и транспортной инфраструктуры в городе создана торгово-логистическая зона площадью 92 га. Ведется строительство еще трех логистических проектов.