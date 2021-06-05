В Шымкенте в рамках III направления государственной программы «Еңбек» в целях обеспечения занятости граждан городской центр занятости населения, социально-предпринимательская корпорация «Shymkent» и трансформаторный завод «Asia Trafo» подписали совместный меморандум.

На встрече, прошедшей при поддержке социально-предпринимательской корпорации «Shymkent», стороны договорились о привлечении специалистов технического профиля по направлению «Молодежная практика» на оплачиваемые и социальные рабочие места за счет государства.

«Планируется принять все меры для обеспечения занятости молодежи, снижения уровня безработицы среди молодежи. В этой связи, сегодняшнее соглашение направлено на привлечение безработной молодежи к мерам занятости через программу «Молодежная практика», — говорит директор городского центра занятости С. Абдуллаев.

Стоит отметить, «Asia Trafo — один из крупнейших заводов по производству трансформаторного оборудования, входящий в состав казахстанского холдинга «Alageum Electric».

В целом с начала года трудоустроено более 9 тысяч граждан Шымкента.

Из них 175 граждан направлены на социальные рабочие места, через «молодежную практику» в различные учреждения и предприятия направлены около 900 молодых людей.