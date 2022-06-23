Автовладельцы Шымкента жалуются на необоснованные штрафы

Раньше знака не было, а теперь водители получают «письма счастья». Знак установлен на пересечении проспекта Республики и улицы Алии Молдагуловой.

За месяц камеры видеонаблюдения зафиксировали здесь больше сотни нарушений.

Гигантские пробки возле рынка Комешбулак, в направлении узбекистанской границы, образуются регулярно. Люди ловят попутку, а водители останавливаются не только под запрещающим знаком, но и на автобусных остановках. О том, что их снимает камера, многие водители не догадываются. Говорят, что знака фотовидеофиксации нет, но их сняли на камеру и оштрафовали следом.

«Я звонил в местный акимат, спрашивал у специалистов, обращался в управление транспорта, но результата нет. На въезде в тоннель установлены 2 знака, что нельзя останавливаться. Там обязательно нужно установить и знак, что людей снимают на камеру», — говорит Алмат Кыстаубаев житель г.Шымкента.

Часть водителей покорно оплачивает «письма счастья». Другие, несогласные с постановлением, намерены оспаривать решение в суде.

«Вот из тоннеля в Ташкент, в Сарыагаш едут, очень много машин. Людям бы здесь остановку установить, чтобы они ловили попутку», — говорит водитель.

«Сзади есть знак. А здесь его нет, я не заметил и мне штраф прилетел», — говорит автолюбитель.

В полиции пообещали проверить установку знаков и решить проблему.

«Здесь установлены видеокамеры Сергек. Водители здесь останавливаться не должны», — говорит Максат Апентаев, старший инспектор ДП г.Шымкента.

Камеры видеонаблюдения на пересечении проспекта Республики и улицы Молдагуловой за последний месяц зафиксировали больше сотни автовладельцев, нарушивших правила дорожного движения.