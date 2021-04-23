Ежегодно в стране после зимнего периода и весенних паводков стартуют масштабные работы для улучшения дорожного покрытия и обеспечения безопасности дорожного движения.

Сотрудники «Казахавтодор» установят порядка 10500 дорожных знаков и более 2500 километровых указателей, 410 информационных панно и около 32 тысяч сигнальных столбиков на дорогах страны.

Кроме того, планируется отремонтировать 600 тысяч квадратных метров республиканских дорог.

Вместе с тем, будет установлено более 4 тысяч квадратных метров шумовых полос, порядка 500 дорожных буферов, более 51 тысячи катафот и 33 светодиодных дорожных знака.

Также на республиканских дорогах планируется отремонтировать около 40 тысяч погонных метров ограждений и 180 автомобильных павильонов. Всего в этом году дорожники будут работать по 14 направлениям.

Все работы будут проведены в рамках комплексной целевой программы по устранению дефектов дорожного покрытия, а также по обеспечению безопасности и непрерывности дорожного движения.