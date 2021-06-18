Они построены за счет средств спонсоров.

В рамках проекта, инициированного акимом города, уже открыто 6 спортивных площадок.

В торжественной церемонии открытия принял участие заместитель акима города Максут Исахов.

— В нашем городе в целях эффективного досуга детей, развития массового спорта вводятся в эксплуатацию множество новых объектов. В настоящее время при поддержке Фонда индивидуального предпринимателя Серика Тульбасова и Eurasian Resources Group (ERG) в рамках меморандума о взаимном сотрудничестве с акиматом города Шымкент открываются площадки. Каждый объект имеет большую спортивную площадку, навес, освещение и высокое ограждение. В них для детей созданы все условия для игр в баскетбол, волейбол, футбол, теннис, — отметил заместитель акима города.

Напомним, ранее подобные площадки были построены в Аль-Фарабийском и Абайском районах. Всего в Шымкенте планируется построить 231 внутридворовую спортивную площадку, в этом году — 101 спортивную площадку.