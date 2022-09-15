На отсутствие газа и спортивных площадок жалуются сельчане в Туркестанской области

В селе Байконыс Жетысайского района накопилось немало проблем.

Одна из них – ремонт спортивной площадки, которая за 2 года эксплуатации износилась, другая проблема — несовершенная инфраструктура. 2 года назад в поселке проложили трубу для подведения газа, но село до сих пор не покдлючили к голубому топливу.

«Был у нас стадион, где играла молодежь нашего села. А сейчас ребята вынуждены ездить в Жетысай и играть на поле за пять тысяч тенге в час«, — вспоминают жители села Байконыс.

Новая спортивная площадка посёлка Байконыс сейчас заброшена — ограждение площадки разорвано, центр зарос травой. Сельчане возмущаются, на ветер брошены миллионы тенге из государственного бюджета. Как говорят сельчане, строительство долгожданного объекта подрядная организация не довела до конца.

«Площадка два года находится в таком состоянии. Видите, вся сеть изорвана. Работа была проделана некачественно. Сварочные швы ограждения разрушились. Прошло уже полтора года, как мы не видели строителей», — рассказывает житель села Байконыс Нурлан Даулетов.

Ещё одна одна проблема волнующая местное население — отсутствие природного газа. Сельчане говорят, что до сих пор топятся углём, не смотря на наличие газовой инфраструктуры. В связи с отдаленностью села от районного центра в этом году цены на уголь выросли, что добавило дополнительных хлопот. Жители села с этим вопросом уже более 2-х лет обивают порог местного акимата.

«Установили трубы ещё два года назад, но газа до сих пор нет. И все два года народ ждёт -ну может этой осенью дадут газ, может в этом году страдать не будем. Газ, наверное, придет, в этом году не будем расходовать. Без газа будет трудно. На своём примере расскажу. Я в прошлом году купил уголь на 200 тысяч тенге», — возмущается житель села Байконыс Тагабек Омирбекулы.

«Посмотрите как всё подорожало. Дрова подорожали, уголь подорожал, мука тоже дорогая. Дали бы побыстрее газ, чтобы мы могли жить как люди», — поддерживает односельчанина Айткуль Бердымуратова.

Сотрудники акимата заверяют, что подключение голубого топлива к населенному пункту вошло в план работ следующего года, так как строительство газовой станции, которая полностью обеспечит регион топливом, еще не завершено. Пообещали помочь и с восстановлением спортивной площадки.

«Мяч часто попадает в сетку и она деформируется. Вечером дети здесь играют. Перелезают через ограждение, и оно изгибается. Так ограждение и деформируется», — выдвигает свою версию руководитель отдела физической культуры и спорта Жетысайского района Сейбулан Сейдалиев.

Сотрудники районного акимата заверили, что заброшенную спортивную площадку возьмут на контроль и осенью отремонтируют. На эти цели даже выделили ответственного специалиста.