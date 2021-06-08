Прогнозы синоптиков на ближайшие дни шымкентцев обрадуют.

Сегодня в городе переменная облачность, днем температура воздуха от 33 до 35 градусов. Ожидается кратковременный дождь, шквал. Сила ветра из юга-востока достигнет 8-13, порывы до 15-20 м/сек. 9-10 июня синоптики прогнозируют понижение температуры.

Арайлым Маханова, инженер-синоптик Туркестанского областного филиала РГП «Казгидромет»: «В ближайшие дни в Шымкенте ожидается понижение температуры. Ночью столбики термометра будут на отметке плюс 15 … 17 градусов, днем температура воздуха… +23 …+25. 9-10 июня ожидается кратковременный дождь, гроза, пыльная буря, шквальный ветер».

9-10 июня В Туркестанской области ожидается кратковременный дождь, гроза, пыльная буря шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8 — 13 , местами 15-20 м/сек, порывы 23 м/сек. Ночью температура воздуха +17…+22, в некоторых районах +25, днем 32…+37 градусов, в некоторых местах столбик термометра будет на отметке 29 градусов.