За прошедшие сутки в Шымкенте вакцинировано 6 235 человек: I компонент – 2 912, II компонент – 3 323.

Всего с начала прививочной кампании вакцинировано 213 763 человека. Из них 119 257 человек получили два компонента вакцины.

Кроме того, на 15 июня зарегистрировано 50 случаев заражения КВИ (симптомные — 34, бессимптомные — 16). 18 человек госпитализированы в инфекционный стационар, 32 человека взяты на домашний карантин.

В настоящее время в специализированных инфекционных стационарах всего имеется 1 276 койко-мест.

За минувшие сутки в городе проведены проверки 200 объектов. Из них в 5 объектах выявлены нарушения требований карантинного режима, составлены административные протоколы (197 объектов предпринимательства, 3 частные объекты).

Эпидемиологическая ситуация в Шымкенте стабильная. В прививочных пунктах полным ходом идет вакцинация.

Призываем жителей города соблюдать масочный режим в общественных местах и как можно скорее получить вакцину.