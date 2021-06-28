44 — симптомные, 59 — бессимптомные. 22 человека госпитализированы в инфекционный стационар, 83 человека взяты на домашний карантин.

По результатам диагностического исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID-19. В настоящее время состояние больных удовлетворительное. Согласно утвержденному протоколу проводится соответствующее лечение. По данным управления здравоохранения города Шымкент, выявлены лица, контактировавшие с больными, все находятся под медицинским наблюдением. В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.

В настоящее время в специализированном инфекционном центре города имеется 1 276 коек. Из них 898 коек свободны. В инфекционных и карантинных больницах, стационарах на лечении находятся 378 граждан.

Стоит отметить, за сутки в городе вакцинировано 2237 человек ( I компонент – 1 227, II компонент – 1 010). Всего с начала прививочной кампании вакцинировано 251 312 человек. Из них 149 015 человек получили два компонента вакцины.