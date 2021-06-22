В Туркестане в честь третьей годовщины со Дня образования Туркестанской области и реорганизации Агентства РК по противодействию коррупции прошла интеллектуальная игра «OIQAZAN» на тему «Білім. Бірлік. Болашақ».

Организатором выступил Департамент антикоррупционной службы по Туркестанской области при поддержке областного акимата.

В мероприятии, прошедшем на стадионе «Turkistan Arena», принял участие заместитель акима области Рашид Аюпов. Пожелав командам-участницам удачи, он отметил, что формирование добропорядочного общества, свободного от коррупции, является общей задачей для каждого гражданина страны.

Масштабная игра, впервые организованная в Туркестанской области, призвана помочь обществу противостоять проявлениям коррупции и не допустить противоправных действий с помощью передачи знаний и опыта в борьбе с коррупцией.

В интеллектуальной игре «OIQAZAN» участвовали 35 команд из 7 регионов страны. В состав команд вошли студенты высших учебных заведений Алматы, Кызылорды, Шымкента и Туркестана, сотрудники государственных, правоохранительных органов Туркестанской области, специалисты неправительственных организаций, предприниматели, журналисты и блогеры, а также общественники.

В групповом игровом состязании команды соревновались в знаниях и навыках, смекалке и ловкости, умении критически мыслить и анализировать. Интеллектуальная игра состояла из 7 этапов. Бо́льшая часть вопросов была связана с борьбой с коррупцией, историей Туркестана.

Организаторы строго следили за соблюдением всех санитарных требований и правил. Вход участников и болельщиков осуществлялся через приложение «Ashyq».

В результате многочасового образовательного соревнования первое место заняла команда «Тұмар» Департамента экономических расследований по Туркестанской области.

На втором месте команда «FARAB», представившая аппарат акима Туркестанской области и на третьем месте — команда «Кайнар» Департамента Комитета национальной безопасности по Туркестанской области.

Трем лучшим командам вручили кубки и ценные призы, изготовленные в форме тайказана, и специальные сертификаты. По завершению интеллектуальной игры «OIQAZAN» мероприятие продолжилось концертной программой.