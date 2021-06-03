Департаментом экономических расследований по Туркестанской области АФМ РК завершено досудебные расследования в отношении пяти наркоконтрабандистов.

Двое из пяти наркоконтрабандистов — граждане Республики Казахстан, еще двое — граждане Республики Узбекистан, а один — гражданин Республики Таджикистан.

Задержать всех указанных лиц помогли служебно-розыскные собаки на таможенном посту «Жибек-Жолы» Туркестанской области.

Приговором суда обвиняемые были признаны виновными по статье 286 Уголовного кодекса РК (контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено) и осуждены к различным наказаниям.

Так, гражданин Узбекистана осужден к ограничению свободы сроком на 4 года и 6 месяцев, а на остальных наркоконтрабандистов наложены штрафы до 200 МРП.

В целом, с начала 2021 года сотрудниками ДЭР по Туркестанской области на таможенной границе пресечено восемь фактов контрабанды наркотических средств.

Наказание по ст. 286 УК РК «Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено», предусмотрено наказание от наложения штрафов в размере до 5 тысяч МРП и до лишения свободы на сроком до 25 лет, либо пожизненным лишением свободы.