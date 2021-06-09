За прошедшие сутки зарегистрировано 31 случай заражения Сovid-19 (20 симптомные, 11 бессимптомные).

Из них 14 человек госпитализированы в инфекционный стационар, 17 человек взяты на домашний карантин. Так, за минувшие сутки вылечились 152 человека. По данным управления здравоохранения города Шымкент, в настоящее время от коронавирусной инфекции в стационаре и на дому лечение получают 809 граждан.

На территории города работают 20 мобильных групп по мониторингу соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. 8 июня проведена проверка 197 объектов. Из них в 5 объектах выявлены нарушения требований карантинного режима, составлены административные протоколы (194 объекта предпринимательства, 3 частные объекты).

Стоит отметить, в настоящее время город Шымкент находится в «зеленой зоне». Однако расслабляться не стоит. Медицинские работники призывают жителей города соблюдать карантинные требования, носить маски и соблюдать социальную дистанцию, не посещать общественные места с массовым скоплением людей.