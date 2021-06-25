коронавирус

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1445 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 506,

город Алматы —181,

город Шымкент — 50,

Акмолинская область — 33,

Актюбинская область — 29,

Алматинская область — 37,

Атырауская область —61,

Восточно-Казахстанская область — 87,

Жамбылская область — 31,

Западно-Казахстанская область — 70,

Карагандинская область — 147,

Костанайская область — 34,

Кызылординская область — 31,

Мангистауская область — 41,

Павлодарская область — 49,

Северо-Казахстанская область — 25,

Туркестанская область — 33.

Всего в стране выявлено 414 712 заболевших.

Выздоровевших в Казахстане 388 171. От COVID-19 в стране умерло 4268 человек.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА