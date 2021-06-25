За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1445 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 506,
город Алматы —181,
город Шымкент — 50,
Акмолинская область — 33,
Актюбинская область — 29,
Алматинская область — 37,
Атырауская область —61,
Восточно-Казахстанская область — 87,
Жамбылская область — 31,
Западно-Казахстанская область — 70,
Карагандинская область — 147,
Костанайская область — 34,
Кызылординская область — 31,
Мангистауская область — 41,
Павлодарская область — 49,
Северо-Казахстанская область — 25,
Туркестанская область — 33.
Всего в стране выявлено 414 712 заболевших.
Выздоровевших в Казахстане 388 171. От COVID-19 в стране умерло 4268 человек.