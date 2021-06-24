За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1496 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 568, город Алматы — 186, город Шымкент — 47, Акмолинская область — 36, Актюбинская область — 40, Алматинская область — 37, Атырауская область — 60, Восточно-Казахстанская область — 78, Жамбылская область — 21, Западно-Казахстанская область — 91, Карагандинская область — 145, Костанайская область — 30, Кызылординская область — 29, Мангистауская область — 36, Павлодарская область — 40, Северо-Казахстанская область — 25, Туркестанская область — 27.
Всего в стране выявлено 413267 заболевших.