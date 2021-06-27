За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1672 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 556, город Алматы — 211, город Шымкент — 61, Акмолинская область — 40, Актюбинская область — 35, Алматинская область — 32, Атырауская область — 86, Восточно-Казахстанская область — 76, Жамбылская область — 37, Западно-Казахстанская область — 124, Карагандинская область — 238, Костанайская область — 39, Кызылординская область — 33, Мангистауская область — 36, Павлодарская область — 20, Северо-Казахстанская область — 19, Туркестанская область — 29.
Всего в стране выявлено 418114 заболевших.