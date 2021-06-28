За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировали 1686 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 419 800 случаев, из них:

  • в Нур-Султане – 507,
  • в Алматы – 215,
  • в Шымкенте – 103,
  • в Акмолинской области – 43,
  • в Актюбинской области – 35,
  • в Алматинской области – 33,
  • в Атырауской области – 73,
  • в ВКО – 70,
  • в Жамбылской области – 36,
  • в ЗКО – 101,
  • в Карагандинской области – 278,
  • в Костанайской области – 42,
  • в Кызылординской области – 28,
  • в Мангистауской области – 38,
  • в Павлодарской области – 33,
  • в СКО – 13,
  • в Туркестанской области – 38.

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