За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировали 1686 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 419 800 случаев, из них:
- в Нур-Султане – 507,
- в Алматы – 215,
- в Шымкенте – 103,
- в Акмолинской области – 43,
- в Актюбинской области – 35,
- в Алматинской области – 33,
- в Атырауской области – 73,
- в ВКО – 70,
- в Жамбылской области – 36,
- в ЗКО – 101,
- в Карагандинской области – 278,
- в Костанайской области – 42,
- в Кызылординской области – 28,
- в Мангистауской области – 38,
- в Павлодарской области – 33,
- в СКО – 13,
- в Туркестанской области – 38.