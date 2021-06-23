46 случаев — симптомные, 18 — бессимптомные.

Из них 25 человек госпитализированы в инфекционный стационар, 39 человек взяты на домашний карантин. Кроме того, по данным управления здравоохранения города Шымкент, в настоящее время в больницах на лечении от коронавирусной инфекции находятся 327 граждан.

Одним из способов избежать заражения коронавирусом является вакцинация. При этом за сутки в городе вакцинировано 6 528 человек (I компонент – 3 498, II компонент – 3 030).

Всего с начала прививочной кампании вакцинировано 235 809 человек. Из них 138 987 человек получили два компонента вакцины.

Медицинские работники призывают жителей города соблюдать карантинные меры, носить маски и соблюдать социальную дистанцию, не посещать общественные места с массовым скоплением людей.