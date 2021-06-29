За прошедшие сутки зарегистрирован 1321 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
в городе Нур-Султан — 370,
в городе Алматы — 126,
в городе Шымкенте — 33,
в Акмолинской области — 44,
в Актюбинской области — 10,
в Алматинской области — 43,
в Атырауской области — 66,
в ВКО — 65,
в Жамбылской области — 31,
в ЗКО — 63,
в Карагандинской области — 288,
в Костанайской области — 45,
в Кызылординской области — 17,
в Мангыстауской области — 25,
в Павлодарской области — 45,
в СКО — 15,
в Туркестанской области — 35.
Всего в стране подтвержден 421 121 случай.