За прошедшие сутки зарегистрирован 1321 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан — 370,

в городе Алматы — 126,

в городе Шымкенте — 33,

в Акмолинской области — 44,

в Актюбинской области — 10,

в Алматинской области — 43,

в Атырауской области — 66,

в ВКО — 65,

в Жамбылской области — 31,

в ЗКО — 63,

в Карагандинской области — 288,

в Костанайской области — 45,

в Кызылординской области — 17,

в Мангыстауской области — 25,

в Павлодарской области — 45,

в СКО — 15,

в Туркестанской области — 35.

Всего в стране подтвержден 421 121 случай.