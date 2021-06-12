Полицейские Туркестанской области задержали шестерых браконьеров, скрывшихся после оказания сопротивления егерям на Шардаринском водохранилище, сообщает пресс-служба ДП Туркестанской области.

В дежурную часть Жетысайского РОВД поступило сообщение о доставлении мужчины с телесными повреждениями из Жетысайской районной больницы. На место происшествия выехали сотрудники оперативно-следственной группы Жетысайской полиции.

В ходе проверки установлено, что при задержании браконьеров, которые занимались ловлей рыбы на Шардаринском водохранилище, один из сотрудников частной егерской службы получил телесные повреждения.

В связи с тем, что инцидент произошел в Шардаре, данный факт был зарегистрирован в Шардаринского РОВД. В течение двух суток оперативной группой районной полиции были проведены все необходимые мероприятия по установлению личности браконьеров. В результате полицейские задержали 6 местных жителей в 120 километрах от соседнего Мактааральского района по подозрению в причастности к оказанию сопротивления егерям.

В отношении подозреваемых проводится досудебное расследование по статье 380 УК РК «Применение насилия в отношении представителя власти». Полного расследования происшествия, обстоятельства.