Главная особенность очков VR Oculus Go — оснащенность 3D технологией.

-Эти VR-очки — современное устройство, позволяющее окунуться в историю города, совершить виртуальное путешествие. Очки, которые ознакомят гостей города с летописью города, можно найти в киосках туристского информационного центра «Visit Shymkent», — написал замакима в Инстаграм.

По его словам, в ролике можно увидеть, как выглядела Цитадель в древности, а также полюбоваться лучшими туристическими объектами мегаполиса. Озвучен он на 3 языках.

Главная особенность очков VR Oculus Go — оснащенность 3D технологией, что придает реалистичность изображению, обеспечивает эффект присутствия.

Если представится возможность, приходите в наши киоски и обязательно лично протестируйте VR-очки, — пригласил Максут Исахов.

