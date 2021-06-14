Жители Ленгера жалуются на жуткое зловоние, которое исходит из канализации вблизи их домов.

Отходы из многоэтажных домов вытекают в канал, и так происходит регулярно, — говорят жители.

Зловонная жижа устремляется в канал. И так каждый день, жалуются жители Ленгера. Люди задыхаются в собственных квартирах. Решить дурно пахнущую проблему никто не может.

— Смотрите, канал переполняется! Что нам делать! Вот оттуда нечистоты идут к нам, все идёт по этому каналу. Мы уже сколько раз обращались, а толку нет, — возмущаются ленгерцы.

Коммунальщики уверяют, вдохнуть полной грудью, жителям мешает безответственность самих жильцов. Мол, жители многоэтажек тоже виноваты. Якобы они забивают канализацию мусором. Мотор сгорает. Потом все выливается за пределы и вытекает.

Местные власти ответственность с себя не снимают. Обещают работать круглые сутки, пока канал полностью не очистят.

И все же чиновники просят не смешивать их с грязью. Они бы и рады решить проблему, вот только есть несколько «Но». Очистное сооружение безнадежно устарело, мощности на многоэтажные дома едва хватает.

В этом году в Ленгере планируют сдать ещё 9 многоэтажек, а это дополнительная нагрузка на канализационную систему. Кто возьмет на свой баланс зловонное наследство, в акимате еще не решили.

Шуддин Саидов