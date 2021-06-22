По их словам, другого способа достучаться до властей у ни просто не было.

На протяжении пяти лет жители нескольких сел страдают от отсутствия питьевой воды, которую разбирают для нужд отдыхающих 120 зон отдыха, расположенных в ущелье Бургулюк.

Жители Толебийского района, чьи дома расположены по берегам горной реки, лишены возможности пользоваться качественной питьевой водой. Всему виной, говорят местные жители, многочисленные зоны отдыха, что расположены выше, мол, они разбирают всю воду из труб, что несут ее в села. Вся вода уходит, чтобы наполнить бассейны этих 120 зон отдыха, говорят жители. В результате села Екпінді, Қорған, Біркөлік испытывают острый дефицит воды.

-У них нет канализации. Весь свой мусор в реку выводят, а мы потом вынуждены это пить. Так сейчас и этой воды нет. Все разобрали. Капли воды не дождешься. Вся вода у них, бассейны наполняют, отдыхающим условия создают, а нам пить нечего. Люди купаются, а у нас воды нет. Все перекрыли. Уже пятый год одна и та же проблема, — возмущается Клара Ералиева, местная жительница.

Жители села вынуждены пользоваться речной водой. Но и ее не могут использовать для питья. Владельцы зон отдыха сливают в реку грязную воду из бассейнов и приправляют ее мусором. Загрязнение идет такое, что порою, воды не видно из-за мусора.

-Экологи вообще за этим не следят. И баклажки здесь валяются и все остальное. Есть вещи, которые и озвучить-то стыдно. Нувориши делают, что хотят. Есть норматив, защитная зона – 35 метров, а они строят на расстоянии 3 с половиной сантиметров от берега реки. Есть и те, кто и на реке умудрится строить. Все деревья вырубили. Они не просто замучили, они изнасиловали природу, — негодует местный житель Галымжан Зайтенов.

Люди говорят, поднимают эту проблему на протяжении пяти лет. Уже устали обращаться к местным чиновникам. Впрочем, и у них сил на борьбу с владельцами зон отдыха особых нет, говорят люди, потому как владельцы очень непростые люди. Поэтому в этот раз люди стали требовать приехать на место акима района. А чтобы чиновники поняли всю серьезность ситуации, перекрыли дорогу, ведущую к зонам отдыха. Спустя 40 минут здесь образовалась длинная пробка.

К место сбора народа приехал не сам аким, а его заместитель. Он в курсе проблемы с водой. По его словам, владельцы зон отдыха перекрывают воду самовольно. Еще на прошлой неделе им были разосланы письма-уведомления о неправомерности их действий. С требованием того, чтобы владельцы заменили трубы большого диаметра на меньший и все узаконили, им дали срок – три дня.

-Сейчас здесь присутствует представители компании Ленгер су. Сейчас они пройдут по каждой из всех зон отдыха и отрежут труб диаметром 50 и 35. Есть и те, кто бросил сотку. Таким образом мы сможем подать воду в с. Қорған и увеличить давление воды, подаваемой в Екпінді. Это проблема, с которой мы боремся на протяжении нескольких лет, — комментирует ситуацию заместитель акима Толебийского района Лесбек Серикбаева.

Замакима пообещала в течение трех месяцев отрезать от воды все зоны отдыха и восстановить водоснабжение в населенных пунктах. А по поводу загрязнения воды, говорит, никаких жалоб не поступало. И если такие факты найдут свое подтверждение, виновные будут наказаны.

В ответ люди заявили, что если чиновники не сдержат слово, перекроют все въезды и выезды на территорию зоны отдыха.