Злоумышленники присвоили скот на 21 млн тенге в Туркестанской области, передает Polisia.kz.

В Сайрамский РУП с заявлением обратился местный житель, занимающийся разведением домашнего скота. Со слов сельчанина, он доверил 37 голов скота двум малознакомым лицам для их реализации в Кыргызстане. Однако ни денег, ни возврата скотины, мужчина не дождался. Сумма ущерба составила 21 млн тенге.

Стражи порядка опросили очевидцев и провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых установили личности подозреваемых. Полицейские вышли на след злоумышленников и задержали их в городе Шымкент. Ими оказались двое местных жителей. Как выяснилось, двое задержанных вместе с тремя подельниками незаконно присвоили крупно-рогатый скот потерпевшего и распродали по низким ценам нескольким жителям Сайрамского района. Полученные деньги разделили между собой и потратили.

В настоящее время двое подозреваемых находятся под стражей, а в отношении остальных проводятся розыскные мероприятия. Кроме того, полицейские изъяли 26 проданных голов скота и вернули законному владельцу. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 189 УК РК “Присвоение или растрата вверенного чужого имущества“. Проводится досудебное расследование.