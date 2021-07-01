Уважаемые шымкентцы!

С начала года в городе зарегистрирован 7 651 случай заражения COVID-19. Из них вылечено 7016 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 143 случая заражения этим вирусом. Этот показатель свидетельствует о том, что угроза распространения коронавирусной инфекции все еще остается.

На 45 объектах вакцинации, открытых по городу, на сегодняшний день I-й компонент вакцины получили 258 905 граждан, II-й компонент – 156 540 человек.

Жители постепенно понимают важность вакцинации. Победить вирус мы можем только путем формирования коллективного иммунитета. Это единственный способ.

Наше здоровье в наших руках. Прислушайтесь к советам специалистов. Давайте поддержим наших врачей, проявляя свою ответственность.

Победим эпидемию и гарантируем благополучие нашим семьям!