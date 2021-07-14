За прошедшие сутки зарегистрировано 4 375 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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Всего в стране подтверждено 466 792 случая, из них:
в городе Нур-Султан – 1128,
в городе Алматы – 640,
в городе Шымкенте – 342,
в Акмолинской области – 148,
в Актюбинской области – 137,
в Алматинской области – 134,
в Атырауской области – 320,
в ВКО – 52,
в Жамбылской области – 58,
в ЗКО – 187,
в Карагандинской области – 589,
в Костанайской области – 98,
в Кызылординской области – 70,
в Мангистауской области – 180,
в Павлодарской области – 143,
в СКО – 73,
в Туркестанской области – 76.