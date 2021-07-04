Наш традиционный обзор по праздничным датам месяца делается для того, чтобы мы не пропустили какой-либо значимой даты, праздника, юбилея.

Лучше быть в курсе, чем узнавать о событии от соседей или по телевизору день или два спустя. Здесь собраны как серьезные даты, так и шутливые поводы порадоваться наступившему дню. Итак…

1 июля – День изобретения солнцезащитных очков. По народному календарю – Ярилин день (Макушка лета). Международный день шутки. День заплетальщиков. День имбирного печенья.

2 июля – Международный день спортивного журналиста, Всемирный день НЛО, День сюрпризов.

В этот день в Казахстане отмечается День дипломатической службы. Только Шымкент выдал не меньше десятка дипломатов, причем не только казахстанских, но и одного российского. Большинство из них вы знаете, вот имена некоторых из них: Рашид Ибраев, Зауытбек Турисбеков, Ергали Булегенов, Аскар Мырзахметов, Нурлан Ермекбаев, Андриан Елемесов, Дархан Сатыбалды, Миргаяс Ширинский (посол РФ в Судане)… Сюда же можно отнести и Бейбута Атмкулова, экс-акима ЮКО. Хотя он уроженец Алматинской области, все равно наш, потому что его трудовая биография началась на свинцовом заводе.

А еще 2 июля – праздник трезвенников и язвенников. Всемирный день собаки. День «Я забыл».

3 июля – Международный день кооперативов, День тайной дружбы, День Достоевского, День комплиментов отражению, День шоколадных вафель, День поедания бобов, День вдали от солнца.

4 июля – День отдыха от праздников, День салата «Цезарь», День Тома Сойера, День кантри-музыки, День отмазывания, День приготовления яичницы на тротуаре.

5 июля – Всемирный день бикини, День трудоголиков.

6 июля – День рождения Первого Президента Казахстана, День столицы Казахстана – государственный праздник, выходной день. Правительство, чтобы нам отдохнуть три дня подряд, перенесло рабочий день с 5 июля на субботу 3 июля. То есть для тех, кто работает по пятидневке, 3 июля – рабочий день, а выходными будут 4, 5, 6 июля.

А еще это Всемирный день поцелуя, День рождения Далай-ламы, День жареной курицы.

7 июля – Иван Купала, Рождество Иоанна Предтечи, День шоколада, День правдивости, День печенья «Макарони».

8 июля – День общения со Вселенной. В соседней России, где у нас много друзей и родственников, – День семьи, любви и верности, День Петра и Февронии. Всемирный день борьбы с аллергией, Всемирный день разоблачений.

9 июля – День веры в единорогов.

10 июля – День рождения футбольного свистка, День котенка, День Николы Теслы.

11 июля – Всемирный день народонаселения, День рыбака. Всемирный день шоколада.

12 июля – Всемирный день бортпроводника гражданской авиации, День святых апостолов Петра и Павла (Петров день), День фотографа, День простоты.

13 июля в Казахстане отмечается День сотрудников органов национальной безопасности. Также это День двенадцати апостолов и Международный день головоломки.

14 июля – День смородины, День макарон с сыром.

15 июля – Всемирный день навыков молодежи, День хот-дога. Международный фестиваль варенья.

16 июля – День рисования на асфальте, Всемирный день змеи, День вкусной еды.

17 июля – День этнографа, День дарения подарков, День рождения кондиционера, День лотереи.

18 июля – День металлурга, День прогулок под дождем, День икры.

19 июля – День мороженого.

20 июля – Курбан айт (праздник жертвоприношения). Праздник длится три дня, в Казахстане только первый день выходной. Международный день шахмат, Международный день торта.

21 июля – Казанская летняя (Прокопьев день, Зажинки).

22 июля – День находок, День трудяги, Всемирный день мозга, Международный день бокса, День толстяка и толстушки.

23 июля – Всемирный день китов и дельфинов. День великолепной бабушки, День стажера, Международный день бла-бла-бла.

24 июля – День работника торговли, День рождения растворимого кофе, День флориста, День кузенов и кузин, День текилы, День старых шуток, День заглядывания в будущее.

25 июля – День памяти Владимира Высоцкого. День кулинаров, День вина и сыра, День ковбоя, День попадания нитки в иголку, День карусели, День беспричинности.

26 июля – День эсперанто, День дяди и тети, День всего или ничего.

27 июля – День рождения гамбургера.

28 июля – День PR-специалиста, Всемирный день борьбы с гепатитом, День загадывания желаний, День крещения Руси.

29 июля – Международный день тигра, День помады, День куриных крылышек.

30 июля – Международный день дружбы, Всемирный день борьбы с торговлей людьми, День тестя и свекра, День информаторов, День чизкейка, День цветных напитков. День системного администратора.

31 июля – День вспоминания любимых книжек, День рождения Гарри Поттера.

А теперь про юбилеи месяца.

1 июля отмечается 100-летний юбилей компартии Китая.

4 июля – 95 лет со дня рождения оперного певца, народного артиста СССР и КазССР Ермека Серкебаева. Маэстро не стало в 2013 году.

8 июля мир отметит 400-летие французского баснописца Жан де Лафонтена. Автор многих басен, впоследствии переведенных или позаимствованных Иваном Крыловым – «Ворона и Лисица», «Стрекоза и муравей». Сам Лафонтен признавал, что сюжеты этих басен позаимствованы им у Эзопа и Федра. Самого себя Лафонтен не считал моралистом – его басни просто учат трезвому взгляду на жизнь, уменью пользоваться обстоятельствами и людьми.

17 июля – 115 лет со дня рождения композитора, народного артиста КазССР Латифа Хамиди.

17 июля – 120 лет польскому и советскому писателю Бруно Ясенскому, автору революционно-утопического романа «Я жгу Париж».

26 июля исполнится 165 лет английскому драматургу Бернарду Шоу. Есть повод посмотреть одну из экранизаций его «Пигмалиона».

Чуть выше указано, что 20 июля отмечается Международный день шахмат. Так вот, в 2021 году праздник встретит свой 55-летний юбилей. А в Шымкенте с 20 по 30 июля пройдет чемпионат Казахстана по шахматам среди юниоров. Не пропустите. Игра мудрейших! Подробности на 4-й странице РАБАТа.

27 июля исполнится 75 лет летчику-космонавту, генерал-майору авиации, кавалеру ордена РК «Халық Қаһарманы» Тохтару Аубакирову.

В этот же день – 100-я годовщина изобретения инсулина.

30 июля исполнится 70 лет народному артисту СССР и КазССР Алибеку Днишеву.

Из печальных дат – 180 лет со дня смерти поэта и офицера Михаила Лермонтова.

Каким на самом деле окажется июль, узнаем уже скоро. Здоровья вам и вашим близким в этом летнем месяце.

Календарь листала

Фарида ШАРАФУТДИНОВА