Тедрос Гебрейесус заявил, что чем больше вариантов инфекции, тем выше шанс, что «один из них сможет увернуться от вакцин», передает ТАСС.
Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил об угрозе появления более опасного, чем дельта-вариант, штамма коронавируса. Об этом он заявил в среду, выступа в Токио на 138-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК).
Директор ВОЗ рассказал, что ему часто задают вопрос, «когда же закончится пандемия?». «Действительно, ковид и пандемия поставили перед нами много вопросов… Пандемия — это испытание, и мир с ним не справляется», — отметил он. «За время моего выступления сто людей умрут от COVID-19, а к том моменту, как 8 августа погаснет олимпийский огонь, по всему миру от коронавируса умрет более 100 тыс. человек», — сказал глава ВОЗ.
Гебрейесус выразил уверенность в том, что причина, по которой мир не может положить конец пандемии, несмотря на то, что «обладает всеми необходимыми для этого инструментами» — «отсутствие реальных политических обязательств».
«Правительства стран, особенно G20, должны проявить коллективную волю и использовать средства для спасения человеческих жизней. Если ведущие экономики мира захотят, то смогут поставить пандемию под контроль в течение месяцев, если они поделятся и вакциной и будут создавать стимулы для масштабирования ее производство», — добавил он.