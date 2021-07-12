Глава государства провел расширенное заседание Правительства Республики Казахстан.

В режиме видеоконференцсвязи в мероприятии приняли участие Премьер-министр Аскар Мамин, Руководитель Администрации Президента Ерлан Кошанов, члены Правительства, акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, руководители центральных государственных органов и национальных компаний.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что в ходе мероприятия будут подведены итоги первого полугодия и определены задачи на предстоящий период.

— Несмотря на пандемию и ограничительные меры, в первом полугодии экономика страны выросла на 2,2 %. Это хороший показатель. В прошлом году из-за пандемии ВВП снизился на 2,6 %. Мы должны восстановить его как можно скорее. Оживление мировой экономики вкупе с принятыми антикризисными мерами и снижением карантинных ограничений способствовало восстановлению деловой активности. Наша задача – нарастить темпы роста экономики во втором полугодии, — заявил Президент.

По мнению Главы государства, нескончаемые волны новых штаммов свидетельствуют, что коронавирус прочно вошел в нашу жизнь. Необходимо адаптироваться и учиться жить в подобных условиях. Актуальная задача – минимизация появления крупных очагов инфицирования и недопущение перегрузки системы здравоохранения.

– Главный акцент необходимо делать на снижении тяжелых случаев и смертности, а также на лечении сложных пациентов. Принципиально иные подходы в борьбе с коронавирусом касаются не только медицинских аспектов, но и ограничительных мер в отношении бизнеса. Предстоит переформатировать работу мониторинговых групп и активнее использовать цифровые решения, такие как система Ashyq. Сроки проведения вакцинации сотрудников малого и среднего бизнеса должны быть реалистичными, без признаков кампанейщины, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент назвал случаи подделки документов о вакцинации очень опасными для общества и призвал правоохранительные органы уделить этому вопросу особое внимание. По его словам, граждане должны прежде всего думать о своем здоровье и здоровье близких, принимать осознанные решения.