В Шымкенте судьи обсудили с предпринимателями судебную практику в сфере госзакупок.

Законодательство в сфере государственных закупок становится лояльнее. Об этом рассказали судьи предпринимателям на круглом столе, прошедшем в Региональной Палате совместно со Специализированным межрайонным экономическим судом города Шымкент и представителями госорганов. В мероприятии также принял участие судья суда города Шымкент Виталий Мирошников.

По словам городского судьи, в конце декабря 2018 года в Закон РК «О государственных закупках» были внесены поправки. Они вступили в силу с 1 января 2019 года. Ранее, если участник госзакупок исполнял свои обязательства перед заказчиком не в полном объеме или не в срок, то заказчик обязан был подать на своего недобросовестного подрядчика в суд. Суд в таких случаях выносил решение о внесении такого поставщика в реестр недобросовестных поставщиков. Теперь же заказчик имеет право не обращаться с иском в суд о признании поставщика недобросовестным, если в совокупности удовлетворяются некоторые условия: если поставщиком выплачены неустойки (штрафы и пени); когда договорные обязательства исполнены в полном объеме; отсутствует ущерб, причиненный заказчику.

«В нашей судебной практике был случай, когда один проектировщик не смог вовремя выполнить проектные работы по реконструкции детского сада с усилением стен здания. По СНИПам на такие работы отводится 8 месяцев. А ему дали 3 месяца. Он выиграл тендер, а обязательства своевременно выполнить не смог. А потом, когда его хотели признать недобросовестным участником государственных закупок, еще и взыскать и неустойку, на судебном заседании выяснилось, что сдать объект в сроки ему не позволила совесть.

В детстве этот проектировщик стал свидетелем гибели друга, произошедшей из-за вопиющей халатности строителей, оставивших бетонные плиты в общей для всех доступности. Его друга придавило этой плитой. Это происшествие повлияло на выбор им профессии. Он стал проектировщиком. И в данном случае сдать некачественный объект он не смог, памятуя о том, к чему может привести халатность при строительстве.

Мы, не найдя веских оснований для поддержки заявления истца, приняли решение – отказать в признании его недобросовестным участником и взыскании с него неустойки», — отметил судья.

В унисон этому случаю и проблема, озвученная представителем ТОО «Карлскрона»:

— Мы производим насосное оборудование для сферы нефтедобычи и нефтепользования. И недавно столкнулись с такой проблемой: участвуя в госзакупках на поставку насосов, где сроки поставки минимальные, при закупе комплектующих, которые не изготавливают ни в Казахстане, ни в России, а только на Украине, украинский поставщик, из-за нестабильности в этой стране, подвел нас со сроками. Это повлияло и на сроки выполнения нами обязательств. Есть вероятность попасть в реестр недобросовестных поставщиков. В связи с этим предлагаю внести изменения в Закон о госзакупках (статья 49) в части возможности продления сроков исполнения договора для производителей не до 10 дней, а до 1 месяца.

В ответ и.о.председателя Специализированного межрайонного экономического суда города Шымкент Серик Карим снова акцентировал внимание на том, что последние изменения в закон о госзакупках – в пользу предпринимателей.

«На практике мы стараемся придерживаться политики поддержки предпринимателей, исходя из критериев справедливости и разумности. Если вы в суде обоснуете, что срыв сроков был по уважительным причинам, вы сделали все что от вас зависело, чтобы успеть в срок, то суд примет во внимание, что предприниматель добросовестно относился к выполнению своих обязанностей. Видя, что вы, пропустив сроки, но тем не менее предпринимаете все шаги по его выполнению договорных обязательств и даже уплатив при этом неустойку, при этом не причинив какой-либо ущерб, заказчик уже не обязан подавать заявление на предпринимателя в суд о признании его недобросовестным поставщиком. Ни один судья в таком случае не вынесет решение с обвинительным уклоном», — отметил он.

Участники круглого стола обсудили и другие актуальные проблемы законодательного регулирования государственных закупок, проблемы неправомерных действий, направленных против интересов поставщиков и пути их решения.

В целом судьи рассказали и о других новшествах и изменениях, произошедших недавно в судебной системе Казахстана. К примеру, судебная система сейчас усовершенствована внедрением современных информационных технологий. Если раньше тем же предпринимателям требовалось личное присутствие на судебном процессе, то сейчас суд вправе проводить его дистанционно с применением новых информационных технологий. Налицо – экономия средств и времени тех же предпринимателей, которые частенько являются участниками судебных процессов.

Предприниматели отметили полезность таких встреч, смогли задать интересующие вопросы и предложили чаще проводить подобные мероприятия.