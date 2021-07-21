За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 5179 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 1277
город Алматы — 710
город Шымкент — 412
Акмолинская область — 177
Актюбинская область — 142
Алматинская область — 160
Атырауская область — 348
Восточно-Казахстанская область — 93
Жамбылская область — 105
Западно-Казахстанская область — 272
Карагандинская область — 703
Костанайская область — 141
Кызылординская область — 108
Мангистауская область — 146
Павлодарская область — 185
Северо-Казахстанская область — 97
Туркестанская область — 103
Всего в стране выявлено 504290 заболевших.