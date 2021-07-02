За прошедшие сутки (по данным за 1 июля) в Казахстане зарегистрировано 2 590 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

  • в городе Нур-Султане – 764,
  • в городе Алматы – 353,
  • в городе Шымкенте – 103,
  • в Акмолинской области – 88,
  • в Актюбинской области – 63,
  • в Алматинской области – 59,
  • в Атырауской области – 103,
  • в ВКО – 82,
  • в Жамбылской области – 32,
  • в ЗКО – 143,
  • в Карагандинской области – 468,
  • в Костанайской области – 52,
  • в Кызылординской области – 49,
  • в Мангистауской области – 107,
  • в Павлодарской области – 59,
  • в СКО – 27,
  • в Туркестанской области – 38.
  • Всего в стране подтверждено 428 163 случая

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