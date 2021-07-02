За прошедшие сутки (по данным за 1 июля) в Казахстане зарегистрировано 2 590 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
- в городе Нур-Султане – 764,
- в городе Алматы – 353,
- в городе Шымкенте – 103,
- в Акмолинской области – 88,
- в Актюбинской области – 63,
- в Алматинской области – 59,
- в Атырауской области – 103,
- в ВКО – 82,
- в Жамбылской области – 32,
- в ЗКО – 143,
- в Карагандинской области – 468,
- в Костанайской области – 52,
- в Кызылординской области – 49,
- в Мангистауской области – 107,
- в Павлодарской области – 59,
- в СКО – 27,
- в Туркестанской области – 38.
- Всего в стране подтверждено 428 163 случая