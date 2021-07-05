коронавирус

За прошедшие сутки зарегистрирован 3031 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Из них:

  • в городе Нур-Султан — 799,
  • в городе Алматы — 396,
  • в городе Шымкент — 161,
  • в Акмолинской области — 130,
  • в Актюбинской области — 69,
  • в Алматинской области — 92,
  • в Атырауской области — 149,
  • в ВКО — 66,
  • в Жамбылской области — 57,
  • в ЗКО — 186,
  • в Карагандинской области — 499,
  • в Костанайской области — 54,
  • в Кызылординской области — 33,
  • в Мангистауской области — 196,
  • в Павлодарской области — 87,
  • в СКО — 12,
  • в Туркестанской области — 45.

Всего в стране подтверждено 436 962 случая.

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