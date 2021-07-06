коронавирус

За прошедшие сутки зарегистрировано 2618 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан — 710,
  • в городе Алматы — 277,
  • в городе Шымкент — 103,
  • в Акмолинской области — 124,
  • в Актюбинской области — 42,
  • в Алматинской области — 88,
  • в Атырауской области — 154,
  • в ВКО — 55,
  • в Жамбылской области — 60,
  • в ЗКО — 181,
  • в Карагандинской области — 490,
  • в Костанайской области — 54,
  • в Кызылординской области — 30,
  • в Мангыстауской области — 83,
  • в Павлодарской области — 105,
  • в СКО — 30,
  • в Туркестанской области — 32.

Всего в стране подтверждено 439 580 случаев.

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