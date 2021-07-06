За прошедшие сутки зарегистрировано 2618 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан — 710,
- в городе Алматы — 277,
- в городе Шымкент — 103,
- в Акмолинской области — 124,
- в Актюбинской области — 42,
- в Алматинской области — 88,
- в Атырауской области — 154,
- в ВКО — 55,
- в Жамбылской области — 60,
- в ЗКО — 181,
- в Карагандинской области — 490,
- в Костанайской области — 54,
- в Кызылординской области — 30,
- в Мангыстауской области — 83,
- в Павлодарской области — 105,
- в СКО — 30,
- в Туркестанской области — 32.
Всего в стране подтверждено 439 580 случаев.