коронавирус

За прошедшие сутки зарегистрировано 2765 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан – 797,
  • в городе Алматы – 385,
  • в городе Шымкенте – 131,
  • в Акмолинской области – 98,
  • в Актюбинской области – 35,
  • в Алматинской области – 88,
  • в Атырауской области – 137,
  • в ВКО – 83,
  • в Жамбылской области – 37,
  • в ЗКО – 157,
  • в Карагандинской области – 463,
  • в Костанайской области – 53,
  • в Кызылординской области – 33,
  • в Мангистауской области – 142,
  • в Павлодарской области – 65,
  • в СКО – 20,
  • в Туркестанской области – 41.

Всего в стране подтверждено 430 928 случаев.

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