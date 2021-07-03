За прошедшие сутки зарегистрировано 2765 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан – 797,
- в городе Алматы – 385,
- в городе Шымкенте – 131,
- в Акмолинской области – 98,
- в Актюбинской области – 35,
- в Алматинской области – 88,
- в Атырауской области – 137,
- в ВКО – 83,
- в Жамбылской области – 37,
- в ЗКО – 157,
- в Карагандинской области – 463,
- в Костанайской области – 53,
- в Кызылординской области – 33,
- в Мангистауской области – 142,
- в Павлодарской области – 65,
- в СКО – 20,
- в Туркестанской области – 41.
Всего в стране подтверждено 430 928 случаев.