За прошедшие сутки зарегистрировано 3003 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них:
- в городе Нур-Султан — 791,
- в городе Алматы — 391,
- в городе Шымкент — 169,
- в Акмолинской области — 105,
- в Актюбинской области — 78,
- в Алматинской области — 112,
- в Атырауской области — 154,
- в ВКО — 73,
- в Жамбылской области — 34,
- в ЗКО — 173,
- в Карагандинской области — 496,
- в Костанайской области — 53,
- в Кызылординской области — 56,
- в Мангыстауской области — 186,
- в Павлодарской области — 71,
- в СКО — 19,
- в Туркестанской области — 42.
Всего в стране подтверждено 433 931 случай.