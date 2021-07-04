коронавирус

За прошедшие сутки зарегистрировано 3003 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них:

  • в городе Нур-Султан — 791,
  • в городе Алматы — 391,
  • в городе Шымкент — 169,
  • в Акмолинской области — 105,
  • в Актюбинской области — 78,
  • в Алматинской области — 112,
  • в Атырауской области — 154,
  • в ВКО — 73,
  • в Жамбылской области — 34,
  • в ЗКО — 173,
  • в Карагандинской области — 496,
  • в Костанайской области — 53,
  • в Кызылординской области — 56,
  • в Мангыстауской области — 186,
  • в Павлодарской области — 71,
  • в СКО — 19,
  • в Туркестанской области — 42.

Всего в стране подтверждено 433 931 случай.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА