За прошедшие сутки зарегистрировано 4889 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в городе Нур-Султан — 1282,
  • в городе Алматы — 629,
  • в городе Шымкент — 388,
  • в Акмолинской области — 180,
  • в Актюбинской области — 88,
  • в Алматинской области — 147,
  • в Атырауской области — 291,
  • в ВКО — 95,
  • в Жамбылской области — 116,
  • в ЗКО — 108,
  • в Карагандинской области — 690,
  • в Костанайской области — 133,
  • в Кызылординской области — 120,
  • в Мангистауской области — 189,
  • в Павлодарской области — 179,
  • в СКО — 94,
  • в Туркестанской области — 160.

Всего в стране подтверждено 499 111 случаев.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА