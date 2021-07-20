За прошедшие сутки зарегистрировано 4889 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
- в городе Нур-Султан — 1282,
- в городе Алматы — 629,
- в городе Шымкент — 388,
- в Акмолинской области — 180,
- в Актюбинской области — 88,
- в Алматинской области — 147,
- в Атырауской области — 291,
- в ВКО — 95,
- в Жамбылской области — 116,
- в ЗКО — 108,
- в Карагандинской области — 690,
- в Костанайской области — 133,
- в Кызылординской области — 120,
- в Мангистауской области — 189,
- в Павлодарской области — 179,
- в СКО — 94,
- в Туркестанской области — 160.
Всего в стране подтверждено 499 111 случаев.