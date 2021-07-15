За прошедшие сутки зарегистрировано 5314 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан – 1576,
  • в городе Алматы – 850,
  • в городе Шымкенте – 416,
  • в Акмолинской области – 160,
  • в Актюбинской области – 204,
  • в Алматинской области – 144,
  • в Атырауской области – 299,
  • в ВКО – 79,
  • в Жамбылской области – 71,
  • в ЗКО – 234,
  • в Карагандинской области – 603,
  • в Костанайской области – 104,
  • в Кызылординской области – 84,
  • в Мангистауской области – 189,
  • в Павлодарской области – 156,
  • в СКО – 86,
  • в Туркестанской области – 59.

Всего в стране подтверждено 472 106 случаев.

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