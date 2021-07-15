За прошедшие сутки зарегистрировано 5314 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан – 1576,
- в городе Алматы – 850,
- в городе Шымкенте – 416,
- в Акмолинской области – 160,
- в Актюбинской области – 204,
- в Алматинской области – 144,
- в Атырауской области – 299,
- в ВКО – 79,
- в Жамбылской области – 71,
- в ЗКО – 234,
- в Карагандинской области – 603,
- в Костанайской области – 104,
- в Кызылординской области – 84,
- в Мангистауской области – 189,
- в Павлодарской области – 156,
- в СКО – 86,
- в Туркестанской области – 59.
Всего в стране подтверждено 472 106 случаев.