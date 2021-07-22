За прошедшие сутки зарегистрировано 5708 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан — 1369,
- в городе Алматы — 993,
- в городе Шымкент — 418,
- в Акмолинской области — 186,
- в Актюбинской области — 192,
- в Алматинской области — 178,
- в Атырауской области — 386,
- в ВКО — 107,
- в Жамбылской области — 97,
- в ЗКО — 170,
- в Карагандинской области — 698,
- в Костанайской области — 149,
- в Кызылординской области — 139,
- в Мангистауской области — 207,
- в Павлодарской области — 197,
- в СКО — 99,
- в Туркестанской области — 123.
Всего в стране подтверждено 509 998 случаев.