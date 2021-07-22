коронавирус

За прошедшие сутки зарегистрировано 5708 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан — 1369,
  • в городе Алматы — 993,
  • в городе Шымкент — 418,
  • в Акмолинской области — 186,
  • в Актюбинской области — 192,
  • в Алматинской области — 178,
  • в Атырауской области — 386,
  • в ВКО — 107,
  • в Жамбылской области — 97,
  • в ЗКО — 170,
  • в Карагандинской области — 698,
  • в Костанайской области — 149,
  • в Кызылординской области — 139,
  • в Мангистауской области — 207,
  • в Павлодарской области — 197,
  • в СКО — 99,
  • в Туркестанской области — 123.

Всего в стране подтверждено 509 998 случаев.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА