За прошедшие сутки зарегистрировано 6119 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан — 1381,
  • в городе Алматы — 996,
  • в городе Шымкент — 488,
  • в Акмолинской области — 189,
  • в Актюбинской области- 230,
  • в Алматинской области — 230,
  • в Атырауской области — 489,
  • в ВКО — 78,
  • в Жамбылской области — 105,
  • в ЗКО — 235,
  • в Карагандинской области — 794,
  • в Костанайской области — 156,
  • в Кызылординской области — 129,
  • в Мангистауской области — 205,
  • в Павлодарской области — 203,
  • в СКО — 110,
  • в Туркестанской области — 101.

Всего в стране подтверждено 516 117 случаев.

 

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА