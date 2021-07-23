За прошедшие сутки зарегистрировано 6119 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан — 1381,
- в городе Алматы — 996,
- в городе Шымкент — 488,
- в Акмолинской области — 189,
- в Актюбинской области- 230,
- в Алматинской области — 230,
- в Атырауской области — 489,
- в ВКО — 78,
- в Жамбылской области — 105,
- в ЗКО — 235,
- в Карагандинской области — 794,
- в Костанайской области — 156,
- в Кызылординской области — 129,
- в Мангистауской области — 205,
- в Павлодарской области — 203,
- в СКО — 110,
- в Туркестанской области — 101.
Всего в стране подтверждено 516 117 случаев.