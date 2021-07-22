Восстановить справедливость и найти того, кто оставил ее мужа умирать на обочине дороги, просит безутешная вдова.

Три месяца назад Юлия Макарова похоронила мужа.

Михаила предали земле в закрытом гробу, ведь почти месяц труп мужчины пролежал на обочине дороги в Туркестанской области. В тот злополучный вечер, 19 марта Михаил выехал из Алматы в Шымкент на автобусе. До дома мужчина так и не доехал.

«17 апреля его нашли между Ванновкой и Састобе, в Тюлькубасском районе. Мне позвонили с Ванновки. Сказали, что обнаружили труп. Нашли вашего супруга. Мне сразу сказали, что определили по отпечаткам пальцев, то есть акиматовские работники убирали мусор вдоль дороги и обнаружили труп неизвестного мужчины», — рассказывает Юлия.

Судмедэкспертиза показала: колото-резаных ран на теле мужчины нет, возможно, его били, но установить это невозможно, так как труп был в плохом состоянии. Мужчину нашли в поле, далеко от населенных пунктов, на нем не было верхней одежды — хотя стояли сильные морозы, при нем не нашли документов и телефона. Юлия предполагает, что ее мужу в дороге стало плохо. Выйти из автобуса посреди трассы сам, он явно не мог.

«Если бы он вышел в Ванновке, он бы к друзьям пошел, там они есть, поймал бы попутку, у него на карточке были деньги, он бы нашел возможность связаться. А тут они не дают ответ ни на один вопрос. Может быть, автобусник побоялся ответственности, скорую вызвать хотя бы. Лично мое мнение, что его выкинули туда умирать», — говорит вдова.

При этом телефон мужчины все же нашелся, за неделю до того, как обнаружили тело Михаила. Мобильный оказался … у водителя того злополучного автобуса. По словам Юлии, тот заверил полицию, что не помнит Михаила. Без СИМ-карты, флэшки, полностью почищенный телефон отдали супруге погибшего. А водителя отпустили.

В департаменте полиции Туркестанской области о водителе слышали. От интервью правоохранители отказались, но отписались, мол, телефон в салоне автобуса нашел не он.

«Житель Шымкента направлялся на автобусе домой и по дороге сошел в Тулькубасском районе. Спустя время одна из пассажирок нашла в салоне оставленный мужчиной сотовый телефон и отдала водителю автобуса, который передал находку полиции», — рассказали в пресс-службе департамента полиции Туркестанской области

Однако все это вызывает у Юлии вопросы, если мужчине стало плохо, почему его не подвезли до ближайшей больницы или не вызвали скорую. Куда делась его верхняя одежда и документы. Даже, если Михаил умер по естественным причинам, то того, кто оставил его больного в опасности необходимо привлечь к ответственности — уверена вдова. Но вдова опасается, что полицейским легче закрыть дело, чем его расследовать.