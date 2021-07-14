С учетом эпидемиологической ситуации (активное распространение «Дельта» штамма КВИ) и охвата вакцинацией Министерством обновлен прогноз эпидемиологической ситуации, сообщил министр здравоохранения А. Цой.

Так при пессимистичном сценарии, число зарегистрированных случаев в июле-сентябре 2021 года составит около 400 тысяч человек (в среднем за сутки выше 6 тыс. случаев на пике в августе).

По второму реалистичному сценарию, прогнозное число зарегистрированных случаев в июле-сентябре 2021 года составит около 355 тысяч человек (в среднем за сутки выше 5,3 тыс. случаев на пике в августе).

При оптимистичном сценарии, число зарегистрированных случаев в июле-сентябре 2021 года составит около 330 тысяч человек (в среднем за сутки выше около 5 тыс. случаев на пике в августе).