Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции М. Ахметжанова на должность руководителя Департамента Агентства по городу Шымкент назначен Шаттык Тынымбаевич Утеев.

Шаттык Утеев окончил Казахскую Государственную Академию управления г.Алматы, Актауский государственный университет.

С 1999 по 2001 годы – инспектор управления Комитета налоговой полиции по Мангистауской области.

С 2001 по 2002 годы – старший инспектор второго отдела Управления по выявлению экономических преступлений Департамента финансовой полиции по Мангистауской области.

С 2002 по 2014 годы – служба в органах финансовой полиции.

С 2014 по 2016 годы – руководитель департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по городу Алматы.

С 2016 по 2018 годы – руководитель департамента Национального бюро по противодействию коррупции Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Карагандинской области.

С 2018 по 2019 годы – заместитель руководителя Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.

До нынешнего назначения являлся руководителем 4 Департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.