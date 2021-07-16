За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 5648 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 1549
город Алматы — 885
город Шымкент — 421
Акмолинская область — 175
Актюбинская область — 215
Алматинская область — 188
Атырауская область — 329
Восточно-Казахстанская область — 63
Жамбылская область — 77
Западно-Казахстанская область — 259
Карагандинская область — 746
Костанайская область — 116
Кызылординская область — 110
Мангистауская область — 208
Павлодарская область — 178
Северо-Казахстанская область — 95
Туркестанская область — 34
Всего в стране выявлены 477754 заболевших.