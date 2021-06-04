Работа сотрудников ДУИС (департамент уголовно-исполнительной системы) вызывает много вопросов, одни считают что работать с осужденными сложно, другие называют это наказанием.

Журналисты OTYRAR регулярно рассказывают в своих материалах о том, как и за что отбывают наказание осужденные в разных колониях. В этот раз мы хотим рассказать о тех, кто следит за исправлением преступников.

Небо в решетку даже на свободе

Колония строгого режима ИЧ 167/2. Сотрудники колонии круглые сутки следят за порядком. Смена тут проходит спокойно, но порой бывают случаи, когда реагировать приходится оперативно. Не так давно на территорию колонии неизвестный пытался перекинуть запрещенные средства и сотовый телефон.

«Бывают разные ситуации, но ты выбрал свой путь и нужно работать. Мы тут проводим сутки и времени иногда не хватает на общение с близкими. Порой друзья шутят, заключенные хоть сидят временно, а вы там всегда. В колонии столько судеб, одна страшнее другой. Если снимать фильмы, то не хватит и жизни показать весь ужас которые люди совершают, но для нас это работа. Осужденные тоже люди, мы должны уважать их права, какие бы они преступления не совершали. Цель тюрьмы какая? Чтоб исправить человека, но поймите сами, если он сам не захочет, это сложно сделать. Но, надеюсь, что у нас получается», — говорит сотрудник колонии.

Убил, зарезал и снова в тюрьму

Один из сотрудников колонии рассказывает, как осужденные возвращаются на «зону» по нескольку раз, как домой. Одни уже не видят смысла жить на воле и попадают снова.

«Был случай, когда одна осужденная прибыла по этапу, я был тогда еще молод. Ее отпустили через несколько лет, спустя полгода она снова приехала и так полжизни. Но такие случаи редки. Уголовно-исправительная система направлена на исправление, да, это не детский сад, в колонии у всех есть время подумать, как строить свою жизнь дальше», — рассказывает сотрудник.

Как крушили «зоновские» правила

Немало историй о том, что в тюрьмах действуют только свои законы и правила. Это время прошло, говорят в ДУИС. Какое бы преступление осужденный не совершил, он отбывает свой срок, так же как и все.

«У нас нет такого, чтоб педофил, к примеру, сидел отдельно где-то, он отбывает наказание со всеми вместе. Да, не исключено, что его могут игнорировать другие. Сейчас нет такого понятия «черная зона». Конечно, к нему есть неприязнь у сидельцев, но приходится соблюдать режим», — говорит сотрудник.

Убил и изнасиловал родную дочь

Во время съемок материалов в исправительных колониях, сотрудники рассказывают разные истории, кто как попал и за что.

«У нас есть мужчина, который изнасиловал свою дочь, другой напился и, когда пришел домой, пинком ударил ребенка и насмерть. А ребенок просто хотел на руки. Есть те, кто убил и сжег тела своих жертв. Все они отбывают наказание, все они люди и с ними проводим работу. Многие осознают и каются, ну, а что им еще делать? Тут они коротают время по-разному. Кто-то работает, кто-то занимается собой. Никому этого не пожелаешь конечно, но и попадают они сюда не просто так», — рассказывает сотрудник.

В каждой колонии есть предприятия, осужденных трудоустраивают, где они получают свою зарплату. Есть такие осужденные, которые умудряются даже отправлять деньги своим родным.

Свобода где-то рядом

Из интервью осужденной женщины за особо тяжкое преступление.

«Я совершила преступление, шла на это осознанно. Пока меня не закрыли я мучилась, я не могла нормально жить. Я уже была вне свободы морально! Наказание ужасное! Как только закрыли, я хоть чуть-чуть надеюсь, что начала искупать свою вину. Здесь мне помогают сотрудники, да за решеткой, да тяжело, ну а что поделать. Заслужила, вот и отбываю наказание. Знаете, тут сотрудники колонии не с маленькими детьми работают, а преступниками. При этом, они помогают нам встать на путь исправления. У нас есть надежда, что скоро выйдем и станем нормальными людьми, ведь свобода где-то рядом», — говорит осужденная за жестокое убийство.

С раннего утра сотрудники передают смену своим коллегам. Сотрудники ДУИС рассказывают, между собой шутят, что отбывают наказание вместе с осужденными. Переживая их истории, споры и вселяя надежду на дальнейшую жизнь. Да, есть жизнь после тюрьмы, только вот какая, решать уже осужденному.

«У нас везде видеокамеры, даже в самих камерах стоят. Мы круглые сутки следим, чтоб заключенные соблюдали порядок, чтоб не произошло суицида и т.д.», — говорит сотрудник ДУИС.

К слову, с каждым сотрудником ДУИС которые несут службу в колониях работают психологи. Нужно отметить что на службу берут исключительно выносливых и стрессоустойчивых людей.

Шуддин Саидов